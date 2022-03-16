قطع المياه في 3 محافظات.. تعرف على المناطق والمواعيد

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وبني سويف والأقصر، عن قطع المياه وضعفها في عدد من المناطق، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بسبب إجراء عمليات الصيانة بالشبكة أو تحويلات الخطوط المتعارضة لنقل المرافق.

أسباب ضعف المياه في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عبر «فيسبوك»، عن تخفيف ضغوط المياه عن مدينة وقرى بني سويف، نظرا لأعمال صيانة بمحطة مياه «أبو سليم - مركز بني سويف»، من الساعة الخامسة مساء اليوم، وحتى الساعة الخامسة فجر غد الخميس.

وكشفت الشركة، عن قطع المياه عن قرى: بدهل، العساكرة، نزلة الديب، نزلة سعيد وتركي، بمركز سمسطا، نظرا لأعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه «بدهل - مركز سمسطا»، من صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وأشارت إلى انقطاع المياه عن قرى: كفر بني علي، بني حلة، عزبة حليم وشاكر، منشية أبو مليح، بمركز سمسطا، نظرا لأعمال تطهير بالخزان الأرضي لمحطة مياه «بني حلة - مركز سمسطا»، غدا، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

قطع المياه في الإسماعيلية والأقصر

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قالت، عبر «فيسبوك»، إنه تم قطع المياه صباح اليوم، ويستمر الانقطاع لحين انتهاء أعمال الإصلاح عن مناطق: فنارة، عزبة السساتر، عزبة السعيدية، أبو سلطان، مساكن المرور.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عبر «فيسبوك»، عن انقطاع المياه بمدينة القرنة الجديدة والرواجح والسيول، بدءا من صباح اليوم، على أن تعود المياه في الساعة الواحدة ظهر اليوم، نظرا لانقطاع الكهرباء بتلك المناطق.

وطالبت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 - 0952284116 - 01147999752 وستوفر الشركة لهم سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها أو في حالات الطوارئ.