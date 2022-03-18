قطع المياه وضعفها بمحافظات شمال الصعيد.. تعرف على الأسباب والمناطق

أعلنت شركتا مياه الشرب في أسيوط وبني سويف، عن قطع المياه وضعفها في عدد من المناطق التابعة لنطاق عملها بسبب تحويل مسار الخطوط وإجراء أعمال الصيانة.

قطع المياه 16 ساعة بقرى مركز أسيوط

في أسيوط، أكدت شركة المياه عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انقطاع مياه الشرب عن مناطق شرق أسيوط وقري بحري المركز، اليوم، اعتبارًا من الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة من صباح غد السبت.

تحويل مسار خط طرد محطة مياه الوليدية

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد سبب الانقطاع إلى أعمال تحويل مسار خط طرد محطة مياه الوليدية المرشحة إلي خارج أسوار موقع الوحدة الثالثة ذات الضغوط فوق الحرجة بمحطة كهرباء الوليدية شرق أسيوط.

توفير سيارات مياه شرب للمناطق المتأثرة خلال الأعمال

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترات الانقطاع لافتا الي قيام الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة المجانية للمناطق المتأثرة خلال الأعمال.

قنوات للتواصل واستقبال شكاوى المواطنين

وأشارت الشركة إلى أن جميع قنوات التواصل متاحة عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة بموقع الفيس بوك أو موقعها الرسمي http://ascww.org/public/ فضلًا عن الموبيل أبليكيشن ـCMS لاستقبال الشكاوى.

ضعف المياه بمركز ومدينة ببا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن ضعف المياه بمركز ومدينة ببا اعتبارا من الساعة 8 صباح غدٍ السبت، وحتي الثامنة من صباح الأحد المقبل، لمدة 24 ساعة.

تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة مياه كفر ناصر

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي السبب إلى أعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة مياه كفر ناصر التابعة لمركز ببا.