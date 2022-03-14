مواعيد وخريطة قطع المياه في 3 محافظات.. اعرف التفاصيل

كشفت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بالأقصر، والدقهلية والإسكندرية، عن قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عمل الشركات جراء أعمال الصيانة، أو ربط خطوط مياه جديدة ببعضها البعض، أو قيام شركة الكهرباء بإجراء أعمال صيانة بالشبكة.

قطع المياه عن 3 مناطق بالأقصر لأعمال الصيانة بشبكة الكهرباء

وأعلنت شركة مياه الشرب في الأقصر، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن انقطاع المياه بمدينة القرنة الجديدة والرواجح، والسيول يومي غدًا الثلاثاء، والأربعاء الموافق الخامس عشر والسادس عشر من شهر مارس الجاري 2022، بداية من الساعة السادسة صباحًا، حتى الواحدة ظهراً، نظرًا لانقطاع الكهرباء بتلك المناطق، وفق بيان شركة الكهرباء بأعمال الصيانة في ذلك التوقيت.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة

وطالبت «مياه الشرب» المواطنين وأصحاب المخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من التليفون الأرضي 0952282406 - 0952284116 - 01147999752 لافتًا إلى توفير الشركة سيارات مياه صالحة للشرب، تتواجد بالمناطق المتأثرة في حال طلبها أو في أي حالات طوارئ.

قطع المياه في بعض المناطق بمدينة المنصورة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، القيام بأعمال ربط خطوط المياه الجديدة قطر 300 مم بلاستيك بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، اليوم الإثنين، لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 10 مساءًا، وحتى الساعة 3 صباحًا يوم غدًا الثلاثاء، الأمر الذي سيستدعي قطع المياه عن كلًا من شارع عبد السلام عارف «بداية من صن مول، وحتى دوران المجزر، شارع الخلطة الأسفلتية، شارع سامية الجمل، والمجزر، وحي الأشجار، وكذلك ضعف الضغوط بشارع الترعة وفرعياته "بداية من ميدان الأديب، وحتى عبد السلام عارف».

قطع المياه وضعفها من لوران حتي جليم بالإسكندرية

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن قطع المياه عن شارع أحمد أبو سليمان بسبب كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم ما سيؤدي أيضَا إلى ضعف المياه من لوران حتى جليم مساء اليوم، وحتي الانتهاء من عملية الإصلاح.