قطع المياه عن عدة مناطق في المنصورة لمدة 5 ساعات
كتب:
صالح رمضان
11:43 ص | الإثنين 14 مارس 2022
قطع مياه الشرب - أرشيفية
أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة ، عن قطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات ببعض المناطق بنطاق الحي، وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية ، والمستشفيات ، والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
فترة انقطاع المياه في المنصورة
وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة ، في بيان صحفي، أن قطع مياه الشرب سيبدأ من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 3 من صباح يوم الثلاثاء.
وأوضحت أنه سيتم قطع مياه الشرب نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بربط خطوط المياه الجديدة قطر 300 مم بلاستيك بشارع عبد السلام عارف ، الأمر الذى يستدعى قطع المياه عن بعض المناطق.
المناطق المتأثر بانقطاع المياه
ذكرت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه ، هي : « شارع عبد السلام عارف من أول منطقة صن مول حتى دوران المجزر، وفي شارع الخلطة الاسفلتية ، شارع سامية الجمل ، المجزر ، حي الأشجار».
وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هناك أماكن أخري ستعانى من ضعف مياه الشرب وهى منطقة شارع الترعة والشوارع المتفرعة منه، ومن أول ميدان الاديب حتى عبد السلام عارف .
وأهابت رئاسة حتى غرب المنصورة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب وكذلك التي ستعاني من ضعف المياه وكافة المصالح والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة وبتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.