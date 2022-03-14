قطع المياه عن عدة مناطق في المنصورة لمدة 5 ساعات

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس حى غرب المنصورة ، عن قطع مياه الشرب لمدة 5 ساعات ببعض المناطق بنطاق الحي، وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية ، والمستشفيات ، والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

فترة انقطاع المياه في المنصورة

وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة ، في بيان صحفي، أن قطع مياه الشرب سيبدأ من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين، وتستمر حتى الساعة 3 من صباح يوم الثلاثاء.

وأوضحت أنه سيتم قطع مياه الشرب نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بربط خطوط المياه الجديدة قطر 300 مم بلاستيك بشارع عبد السلام عارف ، الأمر الذى يستدعى قطع المياه عن بعض المناطق.

المناطق المتأثر بانقطاع المياه

ذكرت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه ، هي : « شارع عبد السلام عارف من أول منطقة صن مول حتى دوران المجزر، وفي شارع الخلطة الاسفلتية ، شارع سامية الجمل ، المجزر ، حي الأشجار».

وأكدت رئاسة حي غرب المنصورة أنه هناك أماكن أخري ستعانى من ضعف مياه الشرب وهى منطقة شارع الترعة والشوارع المتفرعة منه، ومن أول ميدان الاديب حتى عبد السلام عارف .

وأهابت رئاسة حتى غرب المنصورة ‏ بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع مياه الشرب وكذلك التي ستعاني من ضعف المياه وكافة ‏المصالح ‏والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار ‏إليها ‏بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة وبتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ‏المعلن عنها.‏