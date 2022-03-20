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محمود مسلم

«معيط» يكرم أستاذا بجامعة حلوان لمشاركته في إعداد قانون المالية العامة

كتب:

أحمد أبوضيف
03:08 م | الأحد 20 مارس 2022
جانب من التكريم

جانب من التكريم

كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور ياسر جادالله أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، لجهوده ومشاركته في إعداد قانون المالية العامة الموحد لمصر، وذلك في مؤتمر آفاق المالية العامة في الجمهورية الجديدة.

رئيس جامعة حلون يهنئ «جاد الله»

وقدم الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، التهنئة لـ«جاد الله»، مؤكدا أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لخدمة الوطن، واستكمال البناء الديمقراطي لبناء الدولة الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يدعم ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين.

السيرة الذاتية لـ«جاد الله»

يذكر أن الدكتور ياسر جاد الله حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ودرجتى الماجستير والدكتوراه في الملكية الفكرية من المنظور الاقتصادي، واختير ليمثل مصر في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بسويسرا في منتدى مدرسي الملكية الفكرية عبر العالم.

كما اختير «جاد الله» كباحث زائر بمعهد ماكس بلانك للملكية الفكرية بألمانيا، وسافر كأستاذ زائر بجامعة جوته بفرانكفورت بألمانيا، وأستاذ زائر بجامعة تشانسى بالصين، وانضم كعضو إلى اتحاد مدرسي الملكية الفكرية الدولي المعروف بـ«ATRIP»، وعضوًا بالمجمع العربي للملكية الفكرية بالأردن.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.