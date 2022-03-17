نائب وزير المالية: العالم يواجه ظروف صعبة لم يشهدها منذ فترات طويلة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إنه يجرى إعداد الموازنة العامة للدولة في ظروف شديدة التعقيد، في ظل التحديات التي يواجهها العالم من مشكلات سلاسل الإمداد، والأوضاع العالمية الجديدة التي شهدتها بسبب أزمة كورونا، يليها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار لم تشهدها منذ 2008.

وأضاف «كجوك» خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، أثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، بمشاركة وزير الزراعة، السيد القصير: « نحن أمام مشهد صعب يتمثل في غلاء أسعار ومشكلة في سلاسل الإمداد، و يجب أن نفكر سويا لمواجهة المشهد الصعب، و أن نكون على قدر التطلع والطموح، ولا شك أن ما يشهده العالم لم يشهده من قبل، و سنكون جميعا على قدر المسئولية التي تليق بالجمهورية الجديدة».

توافر السلع بشكل دائم

وتابع أن الدولة المصرية ستواصل التنمية الشاملة، وتسعى لضمان توافر السلع بشكل دائم، مشيرا إلى أن هذا موضوع يستدعي العمل من الجميع، سواء الحكومة أو المجالس النيابية، وكافة مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن الدولة تسعى أيضًا لاتخاذ مجموعة وحزمة من الإجراءات الرامية لتحقيق الحماية الاجتماعية التي تتعامل مع احتياجات الفئات الأقل دخلا، مضيفا: نسعى لتحقيق استقرار الأوضاع المالية وتوفير السلع الأساسية والضرورية على المدى الطويل والقصير والتركيز على الصناعة، ودعم هذه القطاعات، ووضع الحوافز لدعم الصناعة والتصدير أيضا.

تحديد أولويات الدولة المصرية

وأوضح نائب وزير المالية، أن برنامج الحماية الاجتماعية شهد طفرة لصالح المواطن المصري، ونسعى للحفاظ على ذلك خلال الفترة المقبلة، واستطرد: «من المقرر أن نستفيد باقتراحات المجالس النيابية في الاقتراحات التي تخص الموازنة، وتحديد أولويات الدولة المصرية».

وأكمل: «لا ننسى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي تحقق خلال الفترة الماضية بعد اتخاذ إجراءات صعبة»، مشيرا إلى أن الدولة تضع حوافز لجذب الإنتاج المحلي من القمح، لمواجهة فكرة التوسع في الاستيراد حتى نضمن أكبر قدر من الإنتاج المحلي، وتحقيق إتاحة فورية بسهولة ويسر، وتسعى الدولة لاستكمال مبادرة حياة كريمة، وتوفير الموارد المالية التي تحتاجها، لأنها من المبادرات الهامة التي تحقق مصالح المواطن.