جامعة حلوان توقع اتفاقا جديدا للمشاركة في القضاء على الأمية بمصر

وقعت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح محمود مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، اتفاقية مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الأستاذ الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك على هامش فعاليات ملتقى التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان.

مثل جامعة حلوان في إجراءات الاتفاق والتوقيع عليه، الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا، بينما مثل الهيئة العامة لتعليم الكبار، نورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة القاهرة.

مهدي: الاتفاق إيمانا من الجامعة بدورها في المجتمع

وأكد «مهدي»، أن البروتوكول يأتي إيمانًا بدور الجامعات المصرية بكل كلياتها للمشاركة في خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، من خلال المساهمة في القضايا القومية، وعلى رأسها قضية الأمية، لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري، لذا وقعت جامعة حلوان متمثلة في كلياتها المعنية الاتفاق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

عبدالرشيد: الاتفاق يهدف لتحقيق الشراكة مع الجامعة

من حانبه، أوضح الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرشيد المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا، أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق شراكة متبادلة بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، بما يسمح لطلاب كليات جامعة حلوان العريقة الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية، من خلال التعاقد على فصول محو الأمية بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بنظامين؛ أحدهما نظام التعاقد على الفصول الحر والآخر نظام التعاقد على الفصول التنشيطية.

وتضمن الاتفاق 8 بنود شملت أوجه التعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار ونظام العمل بفصول محو الأمية، وكذلك نطاق تنفيذ المشروع وأسلوب العمل، بالإضافة إلى النواحي الإدارية والمؤسسية بين الجهتين والحوافز التشجيعية التي يحصل عليها الطلاب عقب نجاحهم في تحرير عدد من المواطنين من الأمية، وذلك تشجيعًا لهم وتحفيزًا لأقرانهم للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في مصر.