فاتن صلاح عن تكريم السيدة انتصار السيسي: سعيدة باهتمامها وماكنتش مصدقة

قالت فاتن صلاح، مؤسسة شركة لصناعة منتجات من ألياف الموز صديقة للبيئة، إنه أثناء حضورها معرض «ديارنا» يوم 24 فبراير الماضي، تلقت اتصالًا هاتفيًا علمت منه أنه سيجري تكريمها من السيدة انتصار السيسي، صباح اليوم التالي: «كنا بنشيل حاجتنا لأنه آخر يوم للمعرض، وحسيت إن الموضوع بعيد خالص عني».

فاتن صلاح: «قُلت لنفسي هي عرفت إزاي؟»

وأضافت فاتن صلاح، خلال استضافتها ببرنامج «صباح الورد» المُذاع على فضائية «تن»، أنها تسلمت دعوتها من أجل تكريمها صباح اليوم التالي: «بصيت للدعوة واستغربت وقُلت هي عرفت إزاي إني بشتغل الشغل ده؟ وإزاي هتكرمني؟».

صلاح: المجلس القومي أخبرني أن السيدة انتصار تتابع عملي

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن، كانا يتابعان أعمالها في محافظتها أسوان، وبعد تسلمها للدعوة حاولت أن تعرف كيف عرفت قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمهام عملها، وعندما سألت المجلس القومي للمرأة، أخبروها أن السيدة انتصار، كانت تتابع أنشطتها، وسيكون لها درع تكريم كأيقونة نجاح.

وتابعت: «أنا كنت مبسوطة جدًا لأني حسيت أني بعمل حاجة، واتبسطت أن اللي بعمله بأيدي ده كان ملهم للكثيرين، ورُحت التكريم وكنت مرهقة بسبب فترة المعرض، ولما استلمت الدرع نسيت التعب وكنت سعيدة جدا».

وأكدت أنها حصلت على دبلوم فني صناعي، وعملها الحالي بعيد تماما عن مجال دراستها، «أنا قابلتها قبل كده في معرض وسألتني عن شغلي وكانت مبسوطة بشغلي، وحسيت إني بعمل حاجة فيه حد بيتابعها، واداني حافز ودافع إني أكمل».