رجاء حسين: سعيدة بتكريمي من السيدة انتصار السيسي في يوم المرأة

أعربت الفنانة رجاء حسين، عن سعادتها البالغة، بتكريم السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها، أمس، على هامش احتفالية اليوم المرأة العالمي، بحضور العديد من الفنانات والرياضيات، أبرزهن الفنانة فردوس عبدالحميد، والفنانة صفاء أبو السعود، وهنا جودة لاعبة الأهلي في رياضة تنس الطاولة.

وقالت الفنانة رجاء حسين، لـ«الوطن»، إن سعادتها فوق الوصف، بتكريمها، موجهة الشكر للسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، لأنها أكرمت المرأة، ووجهت كلمة رائعة للمرأة في الاحتفالية اليوم.

رجاء حسين: السيدة انتصار السيسي دخلت قلوب المصريين

وأشارت رجاء حسين، إلى أن السيدة انتصار السيسي، تملك وعيا وثقافة كبيرين، واستطاعت أن تدخل قلوب المصريين لأنها تشبهم.

اهتمام غير مسبوق بالمرأة في عهد السيسي

وأضافت الفنانة رجاء حسين، أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد اهتماما كبيرا للمرأة، وأصبحت المرأة المصرية على قمة المناصب المهمة، وهذا شيء يدعو للفخر والاعتزاز.

آخر أعمال رجاء حسين

وكان آخر أعمال الفنانة رجاء حسين، مسلسل «عائلة حاحا» وهو إنتاج عام 2017، الذي يدور في إطار كوميدي اجتماعي، حول عائلة حاحا، ورب الأسرة الأب العاطل الذي يدخل في العديد من المشاريع التجارية الفاشلة التي تتسبب في معاناة أسرته المكونة من زوجته، ووالدته، وأبنائه.

وشارك في بطولة المسلسل طلعت زكريا، نادية العراقية، بدرية طلبة، أميمة، مها كريم، حسان العربي، عمر زكريا، عبدالله مشرف، ميمي جمال، رجاء حسين وانتصار.

رجاء حسين ممثلة مصرية، ولدت في 7 نوفمبر عام 1937، بمحافظة القليوبية، اسمها بالكامل عايشة رجاء حسين زكي إسماعيل، عملت في البداية مع فرقة نجيب الريحاني، ثم عملت في السينما والتلفزيون منذ مطلع ستينات القرن العشرين.