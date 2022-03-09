انتصار السيسي: تطور أي مجتمع ورقيه يرتبط بدرجة وعي نسائه وثقافتهن

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها سعدت اليوم بحضور احتفالية «أيقونة المرأة المصرية»، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وسط نخبة مميزة من نماذج مشرفة وملهمة لنساء مصر العظيمات، تؤكد أن المرأة هي الركيزة الأساسية لأمتنا، وأن تطور أي مجتمع ورقيه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة وعي نسائه وثقافتهن، وهو ما تحقق بالفعل.

أصبحت حقوق المرأة واقعًا حقيقيًا بفضل جهود الدولة

وأضافت السيدة انتصار السيسي، خلال تدوينة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فقد أصبحت حقوق المرأة واقعًا حقيقيًا بفضل جهود الدولة المصرية، وجهد نساء مصر وفتياتها في العلم والعمل وعبقريتهن في حمل الأمانة المقدسة في رعاية الأسرة وتربية الأبناء كل عام وعظيمات مصر بخير».