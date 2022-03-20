حصول توسعات محطة مياه ههيا المرشحة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة 

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، والتي تُعد مؤشرًا لكفاءة عمل المحطات وضماناستدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأدائها المتميز في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

توسعات محطة مياه ههيا المرشحة

وفي هذا الإطار، أشار المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى حصول توسعات محطة مياه ههيا المرشحة علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل علي عدد من أقسام المحطة، للتأكد من إستيفاء جميع إشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية، علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن الشركة تضم 26 محطة مياه وصرف صحي حاصلة على شهادة الإعتماد الدولية TSM منها 15 محطة مياه شرب و11 محطة معالجة الصرف الصحي.

يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريًا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتي تتمثل في صيانة الأجهزة بصفة دورية.