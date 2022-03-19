محافظ الشرقية: 4000 مواطن اشتروا احتياجاتهم من شوادرنا حتى الآن

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ شوادر المحافظة شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، خاصةً شادر فاقوس المقام على مساحة 500 متر، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية.

وكشف غراب، في لقاء عبر تطبيق «زووم» خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن هناك إقبالاً كبيرًا على السلع الغذائية في المنافذ، حيث توافد نحو 4 آلاف مواطن على الشوادر بالمحافظة فور افتتاحها واشتروا احتياجاتهم، لافتًا إلى أن المستهلكين ركزوا على سلعتي السكر والأرز.

آليات مواجهة التخزين

وحول آليات القضاء على ظاهرة تخزين المواطنين للسلع، أوضح غراب أن المواطن يلجأ إلى التخزين، خاصة في سلعتي الأرز والسكر: «نتابع السلعتين عن كثب، وسعر كيلو السكر 9 جنيهات، وكذا الأرز 9 جنيهات أيضاً، وهي أسعار جيدة تتطلب معدلات تحكم».

وكشف أنَّ المحافظة تواجه مشكلة التخزين عبر وضع حدود قصوى بمقدار 5 كيلوجرامات من الأرز والسكر وهما الأكثر طلبًا، لافتًا إلى أنّ بعض التجار حاولوا طلب كميات 50 كيسًا من السلعتين، وهو ما يعد أمرًا غير مقبول، لكن بقية السلع متاحة بأي كمية دون حدود قصوى.

تخفيض طوال العام

وأشار إلى أن كل منفذ لديه مجموعة متابعة للسلع والأسعار، خاصةً مبادرة التجار في الشرقية الذين «أبدوا وطنية شديدة، وعندما طلبنا منهم تخفيض السلع أقدموا على ذلك، وأخدنا تخفيضًا زيادة من التجار على أسعار الزيت.. وهيكون فيه تخفيض دائم طوال العام».