فحص 323 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن الانتهاء من فحص 323017 طفلًا من عمر يوم حتى 28 يومًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة بالشرقية، وبنسبة تغطية بلغت 93% من المستهدف، وذلك من خلال الأجهزة السمعية وبرنامج قياس السمع بالمبادرة.

دعم الفرق الطبية بأجهزة انبعاث صوتي

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تزويد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال، والتي تستهدف فحص 349077 طفلًا حديثي الولادة على مستوى المحافظة من عمر يوم حتى 28 يومًا بعدد 354 جهاز انبعاث صوتي، للعمل داخل 355 مركزًا طبيًا ووحدة صحية تابعة لـ 19 إدارة صحية بنطاق دائرة المحافظة.

طرق تسجيل البيانات بشكل دقيق

وأضاف وكيل وزارة الصحة في الشرقية أنه تم تدريب الفرق الطبية المشاركة في أعمال المبادرة على استخدام الأجهزة السمعية، وبرنامج قياس السمع، وخطوات الفحص للأطفال المستهدفين بالحملة وطرق تسجيل البيانات بشكل دقيق وصحيح، ويتم فحص الأطفال بجهاز الانبعاث الصوتي.

ولفت إلى أنه في حالة عدم الاجتياز يتم فحص الطفل مرة أخرى بعد مرور أسبوع من الفحص الأول، وفي حالة عدم الاجتياز تتم إحالته إلى مركز علاج السمعيات بمستشفى الأحرار التعليمي، وفي حالة الحاجة لعملية جراحية مثل «زراعة القوقعة» تتم إحالته إلى مركز السمع والكلام بالقاهرة.