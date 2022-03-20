الداخلية تطبع دليلا للخدمات الشرطية لذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل

أعلنت وزارة الداخلية، طباعة «دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة برايل»، وفقًا للمستجدات الواردة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبادرت الوزارة بإيفاد وفد من قطاع حقوق الإنسان، لزيارة «المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - جمعية المكفوفين المصرية - المركز النموذجي للمكفوفين»، وإهداء القائمين عليها نسخًا من الدليل المشار إليه، فضلًا عن عدد من النسخ؛ لتوزيعها على جمعيات المكفوفين التابعة للمجلس القومي لذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.

دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية

في سياق منفصل، تستضيف أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال «الإسعافات الأولية»، للعديد من ضباط الوزارة خلال الفترة من 15 – 17 مارس الجاري.

ويتضمن البرنامج التدريبي، التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، وكذلك التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن التدريبات العملية على الإسعافات الأولية، والتعامل مع حالات «النزيف الحاد – ضيق التنفس – مشاكل الدورة الدموية – إنخفاض وإرتفاع درجات حرارة الجسم – الكسور المتنوعة بالعظام».

ورشة حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول

كمتا نـظـم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، ورش عمل تدريبية لـ طلبة الجامعات الحكومية، تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول»، خلال الفترة من «13 – 15 مارس 2022» بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واختصت الورشة السابعة عشر، عددًا من طلبة الجامعات الحكومية؛ إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة في تنمية الوعى المجتمعى للمواطنين التى يواجهها الأمن القومي.

وخلال الورشة التدريبية، جرى مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي، وأسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج، أبرزها «نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل، والسعي نحو أهمية التوعية الفكرية للشباب ضد الأفكار المغلوطة وإعلامهم بالجهود غير المسبوقة والإنجازات والمشاريع القومية، التي تحققت في الآونة الأخيرة لتخفيف المعاناة على كاهل المواطنين».