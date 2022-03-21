حظك اليوم برج الثور الاثنين 21-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور، منظم ومرتب لأبعد الحدود ويكره الفوضى، ويحب ترتيب منزله بشكل مستمر، كما أنه يحدد أهدافه وأولوياته فى حياتة العائلية والمهنية.

يحب مولود برج الثور الحياة الروتنية الهادئة والمستقرة، ويكره التغير الذى قد يؤثر سلبا على طبيعة حياته على الصعيدين المهنى أو الاجتماعي، كما أنه كثير التباهي بنجاحه وانتصاراته على الصعيد العملي، بالإضافة إلى كونه شخصا كتوما ومن الصعب معرفة مشاعره ولكن من السهل إرضائه وبأبسط الطرق إذ أن متطلباته واحتياجاته بسيطة، وهو عاطفي ويميل إلى الرومانسية ويحب الاستقرار العاطفي مع شريكة حياته.

حظك اليوم مولود برج الثورعاطفيا

وتنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، مولود برج الثور المتزوج، بضرورة الابتعاد اليوم، الاثنين 21 مارس 2022، عن أي مناقشات جادة مع شريك حياته، وذلك حتى لا تؤثر الضغوط التى يعاني منها على نتائج هذه المناقشات، أو تؤثر قرارته التى قد يشوبها الغضب والانفعال على العلاقة فيما بينهما، لهذا يجب الهدوء والتروي فى أي أحاديث اليوم مع شريك الحياة.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

وأكدت عبير فؤاد خبيرة الفلك والأبراج، أن القمر ينصح اليوم بالتروي وعدم التسرع، إذ أنه موجود في مواجهة برج الثور، لهذا يجب أن تكون حذرا فى قرارته، ويجب أن يفكر جيد فى كل القرارات، وأن يراجع كل البنود والشروط الخاصة به، والمتعلقة بشراكة مهنية جديدة.