حظك اليوم برج الثور الأحد 20-3-2022 مهنيا وعاطفيا

قد يجد البعض صعوبة في التعامل مع مولود برج الثور وتحديدًا سيدة هذا البرج إلا أن هناك قواعد يجب اتباعها إذا أردت التقرب منها، عليك أن تفهم حبها للنظام، فضلا عن أنها ترتاح أكثر في بيئة روتينية منظّمة وآمنة، وتقدر حبها وحاجتها للتباهي من خلال إظهار نجاحاتها للآخرين والافتخار بنفسها.

كما يجب لكسب قلب سيدة برج الثور، أن تحافظ على أسرارها فهي شخص كتوم ومتحفظ على آرائه ومشاعره، وأخيرا تجب عدم إجبارها على إجراء تغييرات لا تريدها في حياتها، فهي غالباً ما تصل لمرحلة السعادة والرضا عن حياتها.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

مهنيا وعائليا تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بأنه رغم الضغوط، القمر في منزلك السادس يجعلك قادرا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

واجتماعيا عطارد بمنزل الأصدقاء يساعدك على الاقتراب ممن تحب وتفتن الآخرين بشخصيتك وأفكارك، وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي.

مميزات سيدة برج الثور

تملك امرأة برج الثور قدرة كبيرة على تحمل المسؤولية، فضلا عن أنها شخصية صبورة وهادئة، ولا تثار بسهولة بالأشياء من حولها، وتغض الطرف عن أشياء كثيرة في حياتها لكي تحقق السعادة، كما أنها تتسم بالذكاء الشديد في مختلف الأمور، وتركز في أدق التفاصيل في حياتها سواء كانت مهنية أو عاطفية وعائلية.