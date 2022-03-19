حظك اليوم برج الثور السبت 19-3-2022 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج الثور لديها قدرة كبيرة على الصبر والهدوء، فهي تتحمل المسئولية في كل أمور الحياة، مهما كانت صعوبة الموقف تستطيع تخطيه، كما أنها لا تثار بسهولة، وتغض الطرف عن أشياء كثيرة في حياتها، لكي تحقق السعادة، كما أنها تتسم بالذكاء الشديد في مختلف الأمور، وتركز في أدق التفاصيل، وتتمكن من معرفة الشخصيات على حقيقتها دون مجهود كبير.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة الاهتمام بالعمل، إذ أن القمر في منزل العمل الإيجابي، وتستطيع من أداء مهامك في العمل على أكمل وجه.

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

عطارد بمنزل الأصدقاء، ما يمدك بالقدرة على التعبير بشكل صحيح عن أفكارك، ويقدرك الغير رغم شعورك بالتشوش، وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي.

صفات امرأة برج الثور

تهتم امرأة برج الثور بمظهرها الخارجي بشكل كبير، وتسعى للفت الأنظار، فهي تحب أن تقوم بكل الأمور التي يمكن أن تلفت الأنظار من حولها، كما أنها تجيد معاملة الأطفال في الصغر أكثر من مرحلة المراهقة فهي تقوم بدور الأم بنجاح كبير حتى إذا لم ترزق بمولود بعد.

وتتمتع امرأة برج الثور، بقدرة كبيرة على التعامل في المسائل العائلية، فهي تمتلك القدرة على التعامل بنجاح، وتستطيع إنفاق المال بالشكل الصحيح، دون إسراف، ما يجعلها ملائمة للوظائف المهنية التي تتعلق بالمال، مثل الوظائف الإدارية والمحاسبة.