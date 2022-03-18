حظك اليوم برج الثور الجمعة 18-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يعمل بجد لتحقيق كل ما يريد في حياته المهنية، فهو يتسم بصبره الطويل وهمته العالية ونادرا ما يصاب بالإحباط، فهو يسعى لتحقيق أهدافه بنجاح، ومحب لعمله ومخلص في أدائه وتنفيذه بشكل سليم، لذا يشعر دائما بالتقدير من مدرائه في العمل، ويعتمدوا عليه بمختلف المواقف.

حظك اليوم مولود برج الثور مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة تقديم كل شئ تقدر عليه للحصول على تقدير الجميع حيث أن القمر المكتمل في وضع داعم مما يساعدك على ذلك

حظك اليوم مولود برج الثور عاطفيا

اليوم تشعر بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح، إذ أن الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء داعمان لك، وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج الثور

كما يتسم مولود برج الثور أنه لديه شخصية جذابة تجذب كل من حوله، كما أنه يتسم بلين القلب والعطف على كل من حوله، ويتسم مولود برج الثور أنه لبق في تصرفاته مع الأشخاص من حوله، كما أنه يتحمل المسئولية بشكل كبير فيعتمد عليه كلا من حوله في مختلف المواقف التي يمروا بها.

ومن أبرز عيوب مولود برج الثور أنه رغم حبه للعمل، وتنفيذ ما يريد يتسم بالكسل الشديد، فهو شديد العند أمام كل من حوله، ويحب أن يفرض رأيه على الجميع مهما كان الوضع، فهو يتجاهل ما يحبه الآخرون في سبيل تحقيق ما يحبه ويفضله.