حظك اليوم برج الثور الخميس 17-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يتميز بحبه للطبخ والموسيقى، وينتمي لعنصر الأرض فهو تابع لحكم كوكب الزهرة، مما يمنح أصحاب هذا البرج الجاذبية الشديدة في أعين الغير، ويتمكن مولود برج الثور من أداء الوظائف الإدارية التي تحتاج لقيادة فهو رائع في توكيل المهام للغير بشكل جيد، ويعطي كل شخص التكليف المناسب له.

ويهتم مولود برج الثور بالعائلة والأمور الأسرية بشكل كبير فهو يحب عائلته، ويلبي لهم كل طلباتهم قدر الإمكان، فهو يستمتع باستضافة التجمعات العائلية في منزله وقد يدعو أصدقائه إليه في بعض الأحيان، بسبب حبه للتجمعات وجلسات السمر، كما أنه يحب الأطفال ويرغب في قضاء أوقات كثيرة معهم.

حظك اليوم.. مولود برج الثور مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الثور بضرورة أن تحسن استغلال الظروف وتوظيفها بالشكل الجيد، إذ أن الشمس بمنزل المشروعات تمدك بطاقة مهولة وعليك استغلال ذلك.

حظك اليوم.. مولود برج الثور عاطفيا

عليك أن تتعامل برومانسية مع شريك الحياة، إذ أن القمر في منزل الحب اليوم ويجعلك تشعر بالسعادة، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

عيوب مولود برج الثور

وأبرز عيوب مولود برج الثور التوتر فهو يشعر بالتوتر الشديد في مواقف عديدة قد لا تستدعي ذلك، كما أنه لا يتحمل الضغوطات بشكل كبير وغالبا ما يشعر بالاستسلام، ويميل لحب الامتلاك في حياته؛ مما يجعل البعض يشعرون بأنه أناني؛ ما يجعله عنيدًا بدرجة كبيرة في مختلف مواقف الحياة.