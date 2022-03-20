الداخلية تشن حملة لمكافحة جرائم الفساد الوظيفي والأموال العامة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الفساد الوظيفي والسرقة وتجارة العملة.

إصدار تراخيص بناء مزورة

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «موظفتين بإحدى الوحدات المحلية بالقليوبية - مقيمتين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية» باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع «مالك أحد العقارات - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية» بإصدار ترخيص بناء مزور، الأمر الذي مكنه من البناء بدون ترخيص؛ ما أدى إلى إهدار المال العام.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المتهمون، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

النصب على 8 أشخاص وكلاء شركة بترول بالغربية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات بلاغ من «8 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية»، وكلاء لدى إحدى شركات البترول بمحافظة الغربية، بتضررهم من موظفين بالشركة المشار إليها؛ لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم؛ بزعم توفير كميات من «الزيوت»، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به وقاما بالاستيلاء على قيمة تلك الأموال دون توريد أي كمية من الزيوت محروقات من الشركة للمُبلغين.

جرى ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثاني، وجار ضبطه.

ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص في سرقة متعلقات المواطنين

فيما تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية - مقيم بدائرة القسم»، بقيام أربعة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة يده وبداخلها مبلغ مالي تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنهم «4 أشخاص، يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمين بدائرة القسم»، أمكن ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة.

ضبط 6 تجار عملة بـ2 مليون جنيه

من ناحية أخرى، شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة، حملة أمنية مكبرة؛ لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بنطاق محافظات «القاهرة – الأقصر –المنوفية – المنيا – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – بنى سويف».

وأسفرت الحملة عن ضبط «6» قضايا بعدد «6» متهمين؛ لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت «2٫236٫094 جنيه».

ضبط طالب انتحل صفة طبيب بالجيزة

كما جرى رصد نشط «حاصل على ثانوية عامة له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الجيزة» بانتحال صفة طبيب بشري وقيامه بممارسة مهنة الطب مستخدمًا مستندات مزورة.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم وبجوزته «المستندات المزورة المشار إليها - هاتف محمول»، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأنه عقب فشله في الحصول على شهادة بكالوريوس الطب من إحدى الجامعات الخاصة، تمكن من الحصول على مستندات مزورة من «4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية» نظير مبلغ مالي، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد من الشهادات «المزورة».