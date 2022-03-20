مصادر: إصدار مواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان خلال الأسبوع الجاري

يبدأ شهر رمضان، وفق الحسابات الفلكية، السبت بعد المقبل، الموافق 2 أبريل، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد عمل المحال التجارية في هذا الشهر الكريم.

وأكدت مصادر لـ«الوطن»، أن مواعيد عمل المحال في شهر رمضان سيصدر بها قرار خلال الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يتم العمل بالمواعيد الصيفية خلال الشهر الكريم، مشيرة إلى إرسال المواعيد فور صدورها إلى المحافظات للعمل بها بعد اعتمادها من لجنة إدارة أزمة كورونا.

ولفتت المصادر إلى أنه من المفترض أن تبدأ المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش والمولات التجارية، في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل، ولكن سيتم تقديم موعد تطبيق هذه المواعيد للمحال في أوائل أيام شهر رمضان المقبل لتلبية احتياجات المواطنين.

توقيتات عمل الأنشطة التجارية

وتشمل المواعيد الصيفية للمحال توقيتات عمل جميع الأنشطة التجارية، من محال وورش ومولات ومطاعم ومقاهٍ وبازارات وخلافه، حيث تبدأ مواعيد عمل المحلات والمولات من السابعة صباحًا حتى الحادية عشرة مساءً يوميًا، ويُسمح بالغلق في الثانية عشرة منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، فضلًا عن وجود أنشطة يتم استثناؤها من مواعيد غلق المحلات التجارية لتعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، ومنها الصيدليات والأفران والسوبر ماركت ومحلات الخضار والفاكهة وأسواق الجملة.

مواعيد غلق المطاعم والمقاهي

وتبدأ المواعيد الصيفية الخاصة بفتح وغلق المطاعم والمقاهي من الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحًا، فضلًا عن السماح لخدمة «تيك أواي» بالعمل على مدار 24 ساعة، أما الورش فتعمل من الثامنة صباحًا حتى السابعة مساء، أما المحافظات الساحلية فيسمح لها بتعديل مواعيد عمل المحال بعد إبراز الغرض من ذلك، ومخاطبة وزيري التنمية المحلية والسياحة والحصول على الموافقة.

وطُبقت مواعيد عمل المحال في أعقاب أزمة فيروس كورونا لعدة أسباب، منها الحد من التجمعات وعدم الضغط على المرافق والخدمات، وترشيد الاستهلاك للطاقة وعدم إزعاج السكان.