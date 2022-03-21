اشتري هدية عيد الأم دون فوائد بشرط واحد: الخصومات تصل لـ70%

تخلت عدد من منصات البيع الإلكتروني الشهيرة في مصر عن الفائدة تماماً عند تقسيط المشتريات بهدف زيادة المبيعات وتحفيز المواطنين على الشراء في عيد الأم، كما أعلنت تقديم خصومات تصل إلى 70% لفترة محدودة وكذلك تقديم عدة عروض وتسهيلات في الدفع للمواطنين الراغبين في شراء المنتجات من خلالهم.

خصومات تصل إلى 70% لفترة محدودة وعروض وتسهيلات في الدفع

كما طرحت منصات البيع الإلكتروني في مصر خصومات عديدة تصل إلى 40% على منتجات البقالة، وذلك للتروّيج إلى المنتجات الخاصة بها قبل شهر رمضان المبارك، وخلال هذه الفترة يتجه العديد من المواطنين لشراء احتياجاتهم من المنتجات والمأكولات والبقالة قبل بدء الصيام، وهو ما يجعل هناك روًاجا لهذه السلع خلال الفترة الحالية.

اشتري هدية عيد الأم بخصومات تصل إلى 70%

ولفتت المنصات إلى أنَّها تتيح العديد من المنصات الأخرى بعروض كثيرة خاصة المنتجات التي من الممكن تقديمها كهدية بمناسبة عيد الأم فعلى سبيل المثال أعلنت إحدى المنصات طرح خصومات تصل إلى 20% على الأجهزة المطبخ، و50% على الإكسسوارات الحريمي وخصومات تصل إلى 70% على الملابس الحريمي والأحذية، و45% على منتجات العناية الشخصية.

وأوضحت المنصات الإلكترونية، أنَّه هناك عروض على التوصيل، من خلال توصيل المنتجات دون مصاريف خاصة وذلك على نسبة مبيعات بمبالغ مالية محددة تبدأ من 250 جنيهًا.

وأشارت منصات البيع الإلكتروني إلى أنَّ هذه العروض وتخفيضات الأسعار تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وكذلك اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك لتنشيط حركة المبيعات، موضحة أنَّ هناك عروض وخصومات إضافية تصل إلى 10% على الخصم الأساسي وذلك لحاملي بطاقات ائتمانية لعدد من البنوك أو لطريقة دفع محددة من قبل المنصة سواء الدفع النقدي الفوري أو الدفع عبر البطاقات الائتمانية للمستهلك.