تعرف على عائد شهادة الاستثمار قبل عيد الأم.. «رد الجميل» لست الحبايب

خلال 5 أيام ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها للنظر فى أسعار الفائدة فى البنوك الخميس المقبل الموافق 24 مارس 2022 والاعلان عن أسعار الفائدة فى البنوك أم تثبيتها مرة أخرى.

ومن ضمن الهدايا المقدمة للوالدين أن يشتري الأبناء شهادة «رد الجميل» بمناسبة عيد الأم بسعر فائدة 12% لكبار السن من بنك ناصر الإجتماعي.

اجتماع لجنة السياسية النقدية

ويعد اجتماع لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا دوريا يجري عقده كل 3 شهور للنظر فى أسعار الفائدة على شهادات الإدخار والودائع والاستثمار فى البنوك الحكومية والخاصة .

وصرح محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس لـ«الوطن» أنه يتوقع رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن يتم زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% على المخرات الاستثمارية بجميع أنواعها فى القطاع المصرفي.

شهادة رد الجميل بفائدة 12%

وفى القطاع المصرفي يقدم بنك ناصر الاجتماعي أعلى سعر فائدة على شهادات الادخار بين البنوك المصرية وهي شهادة "رد الجميل" التى يستمر بنك ناصر فى تقديمها للمواطنين من ذوى الفضل لكبار السن بسعر الفائدة فيها 12 % سنويا أو بعائد شهري 11,25، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي أن قيمة شهادة رد اجميل تبدء من 1000 جنية وتصل قيمتها 2 مليون جنية، كما تم طرح شهادة رد الجميل لجميع فئات المجتمع لمدة سنه واحدة بعائد 10.75% سنويا أو 10.25% شهريا، وإذا تمت زيادة سعر الفائدة ستكون بشرى سارة لراغبي شراء الشهادات الادخارية فى جميع البنوك.

شروط شهادة رد الجميل

وحدد بنك ناصر الاجتماعي شروط الحصول على شهادة رد الجميل، كالتالي:

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي

- تقديم الرقم التأميني الخاص براغب شراء شهادة رد الجميل بسعر فائدة 12%

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت فى وقت سابق عن تثبيت سعر الفائدة 10 مرات، وتم تثبيت سعري الفائدة للإيداع والإقراض عند 8.25 و9.25% خلال الأشهر الماضية.