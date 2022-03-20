عاجل.. وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع السرطان

توفي الفنان زكي فطين عبدالوهاب، قبل قليل، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفاة زكي فطين عبدالوهاب

وقال منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، إنّ جثمان الراحل سيتم تشييعه في الرابعة ونصف عصرا من مسجد السيدة نفيسة.

معلومات عن زكي فطين عبد الوهاب

وعانى الراحل من أزمتين كبيرتين، وهما سرطان الرئة وورم في المخ، حيث أُصيب في يونيو الماضى بورم في المخ، ومنتصف 2019 أصيب بسرطان في الرئة.