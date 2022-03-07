«العربية للتصنيع» تشيد بخبرات «الإسكان» وتناقش تركيب المحطات الشمسية

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي، وتنفيذ المشروعات القومية التنموية، وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

تركيب المحطات الشمسية

وأشاد التراس، بخبرات هيئة البناء والإسكان في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية، موضحا الاتفاق على التعاون والتكامل في عدد من المجالات، ومنها تركيب المحطات الشمسية وأعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية والنظم الموفرة للطاقة الكهربائية ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي والصناعي، وتركيب وحفر الآبار التي تعمل بالطاقات المتجددة والمشروعات الهندسية كافة.

التحول الرقمي

وأضاف أنّ التعاون يمتد أيضا إلى أعمال رفع الكفاءة والصيانة للمباني ومختلف أنواع التجهيزات، وتأثيث المباني الإدارية وشبكات الحاسب الآلي وكاميرات المراقبة، والتحول الرقمي والميكنة والأرشفة الإلكترونية وشاشات العرض الإلكترونية والشاشات الليد، لافتا إلى توريد أي احتياجات لهيئة التعاونيات في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور مهندس حسام الدين مصطفى رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعي للدولة، والاستفادة من خبراتها التكنولوجية لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في العديد من مجالات الصناعة الوطنية، مُشيرا إلى تميز العربية للتصنيع بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وفي التوقيتات المطلوبة وفقا لمستويات الجودة العالمية.