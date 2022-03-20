رئيس «مخابز الإسكندرية» يدعو لغلق المخابز السياحية: خطر على مرضى السكري

دعا عبدالعال درويش، رئيس شعبة المخابز بغرفة الإسكندرية، إلى غلق المخابز السياحية والمعروفة بـ«التوك توك والصواني» بالكامل بعد انتشارها بشكل كبير.

وقال رئيس شعبة المخابز، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّها تشكل خطورة على صحة الإنسان وتستنزف أمواله.

مخابز التوك توك تربح من 50 لـ100% في الرغيف

وأضاف درويش أن مكاسب مخابز التوك توك والمعروفة باسم المخابز السياحية تربح في الرغيف الواحد بنسبة من 50 لـ100% من سعره، مشيرًا إلى أن هذا يحدث بسبب الحيل التي يلجأ إليها أصحاب هذه المخابز والمؤثرة على صحة المستهلك، في ظل غياب المعايير الصحية والرقابة.

حيل المخابز لزيادة الرغيف 3 جرامات

وذكر أن عددًا كبيرًا من هذه المخابز تضيف مادة السكر والعسل، لـ رغيف الخبز ليزيد بنحو3 جرامات عن النسبة القانونية، بهدف جعل الخبز منفوخا، وهو يشكل خطورة لمرضى السكري إذا كان يخضع لنظام غذائي، فهو يتناول مادة السكر عن طريق الخبز.

عقوبة عدم كتابة سعر الرغيف السياحي

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على أن من بيع رغيف الخبز الحر بسعر مبالغ فيه وبعيد عن التسعيرة التي ستعلنها الوزارة وكتابة الأسعار على باب المخبز سيعرض نفسه لغرامة مليوني جنيه، وفقًا لقانون حماية المستهلك.

شعبة الإسكندرية ترحب ببيع العيش بالكيلو

وفى سياق آخر، رحب درويش ببيع العيش بالكيلو، وكذا إلزام صاحب المخبز السياحي بوضع السعر على المخبز، ومراقبة أسعار الخبز السياحي، مؤكدًا أن ذلك سيخلق توازنًا سعريًا، إذ يُطرح الخبز بسعرٍ مناسب غير مبالغ فيه.