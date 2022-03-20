الحالة الصحية لوالد سلوى عثمان بعد إصابته بجلطة في المخ: خرج من المستشفى

أصيب الفنان عثمان محمد والد الفنانة سلوى عثمان الأيام الماضية بجلطة في المخ دخل على أثرها المستشفى، إذ أعلن ذلك عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، مطالبًا محبيه وجمهوره بالدعاء له.

سلوى عثمان تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

وطمأنت الفنانة سلوى عثمان جمهورها على حالة والدها الصحية قائلة في تصريح خاص لـ«الوطن»، «الحمد لله هو بخير حاليًا، خرج من المستشفى بفضل دعوات الجمهور ومحبيه، ومن المقرر أن يجلس أكثر من يوم في المنزل لأخذ قسط من الراحة».

دعوات الفنانين لـ عثمان محمد بالشفاء العاجل

وجاء دعوات الفنانين للفنان عثمان محمد عبر «فيس بوك»، إذ تمنوا له الشفاء العاجل وأن يمنحه الله الصحة والعافية حتى يعود لمحبيه وجمهوره.

ولد عثمان محمد علي في الإسكندرية عام 1935، اشتهر في الأدوار الثانوية بكثير من الأفلام السينمائية و المسلسلات التليفزيونية و الإذاعية، وبدأ حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

كما شارك في أول مسلسل إذاعي وهو «حب وإلهام» في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها «للحب رأي آخر، ومهاجر إلى الصمت، والفنان والوهم».

شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها «رأفت الهجان، وحارة المحروسة، ولن أعيش في جلباب أبي، وأبنائي الأعزاء شكرًا، وعائلة الحاج متولي، ويتربى في عزو، والإمام الشافعي»، من أفلامه السينمائية «دنيا، وشجيع السيما، وشبكة الموت، وثمن الغربة».