بروتوكول بين المستشفيات الجامعية و«حياة كريمة» للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تقريرًا من الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن توقيع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بروتوكول تعاون مُشترك مع مؤسسة «حياة كريمة»، بهدف توحيد جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصةً الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية.

الحد من تأثيرات جائحة كورونا

وأشار التقرير إلى أنّ البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، والحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المُستجد.

وقع البرتوكول، حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة ندى الدمياطي، مدير القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

حياة كريمة

وينص البروتوكول على أن يقدم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الخدمات الطبية بالمجان للحالات المرضية التي تُحولها مؤسسة حياة كريمة له، وذلك في إطار العمل المشترك لصالح المبادرات والأعمال الوطنية، ولتقديم الخدمات والتدخلات الطبية للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، فضلًا عن تقديم التوعية الطبية للمواطنين بمختلف المحافظات.

كما ينص البروتوكول على استقبال وعلاج الحالات المُحالة إلى المستشفيات الجامعية من مؤسسة «حياة كريمة» وتعيين فريق لمتابعتها، واتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية، إضافة إلى التعاون في توفير التسهيلات اللوجستية والمتطوعين، بما ييسر تنفيذ الأعمال محل التعاون، إضافة إلى التنسيق مع جميع المحافظات والجهات المعنية بتنفيذها.

يذكر أنّ البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعى مؤسسة «حياة كريمة» لإبرامها مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة، بهدف توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة «حياة كريمة»، التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، على أن يتم تمكين الأسر من الحصول على الخدمات الأساسية وتعظيم قُدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول، آية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، وغادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، ويوستينا ثروت مدير قطاع الفئات المُستهدفة بالمؤسسة، وعدد من قيادات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.