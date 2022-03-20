سبب وفاة زكي فطين عبدالوهاب.. السرطان هاجمه من الرئة إلى المخ

توفي منذ قليل، الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية نبأ وفاته، ليبدأ البحث حول سبب وفاة زكي فطين عبدالوهاب، وهو ما نجيب عنه في التقرير التالي.

وسبب وفاة زكي فطين عبدالوهاب هو إصابته بمرض السرطان، الذي عاش معه رحلة طويلة بدأت بكشفه عن إصابته بمرض السرطان في الرئة، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

إصابة زكي فطين عبدالوهاب بسرطان في المخ

وكان قد كشف «فطين» عن أنه أجرى الكثير من التحاليل لاكتشاف نوع المرض وهل خبيث أم حميد، وبعد رحلة طويلة مع الأطباء والعلاج تمكن من الانتصار عليه وأعلن شفاءه من السرطان، قبل إصابته به مرة أخرى لكن هذه المرة أصيب بسرطان في المخ، وفق ما ذكره عبر «فيس بوك».وكتب زكي فطين عبدالوهاب، وقتها: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف إن عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف إني مش هرد على تليفونات، ادعوا لي بالشفاء».

وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب

ومن هنا بدأت الرحلة الأخيرة للفنان زكي فطين عبدالوهاب، مع السرطان الذي تسبب في تدهور حالته لأكثر من مرة كان آخرها قبل شهر تقريبًا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولكن الرحلة انتهت بانتصار السرطان عليه، وتعلن وفاته.

وكان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن جنازة الفنان زكي فطين عبدالوهاب، ستكون من مسجد السيدة نفيسة، الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم.