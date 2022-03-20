محافظ الشرقية يفتتح معرض «أهلا رمضان» في مدينة الزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض «أهلًا رمضان» لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بميدان عرابي بمدينة الزقازيق.

توفير المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان

وأوضح المحافظ أن المعرض يضم 30 باكية تحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية وياميش رمضان، بالإضافة إلى معارض السلع الاستهلاكية والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع كبار تجار الجملة «مبادرة المحافظة لمكافحة جشع التجار وغلاء الأسعار»، وكذلك منافذ القوات المسلحة وأمان المنتشرة بنطاق المحافظة للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا.

انخفاض أسعارالسلع عن الأسواق الأخرى

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والتأكد من جودتها، وانخفاض أسعارها عن السوق بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25%، كما التقى بالمواطنين واطمأن منهم على أسعار السلع المعروضة، مشددا على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان وياميش رمضان.

فريق عمل لمتابعة المعرض يوميا

ونتيجة للإقبال المتزايد من أبناء المحافظة على المعرض لشراء احتياجات الشهر الفضيل، قرر محافظ الشرقية خفض أسعار بعض السلع والمواد الغذائية مثل الزيت والأرز والسكر والدقيق والبقوليات واللحوم والدواجن البلدية والمجمدة، تيسيرا على المواطنين، مشددًا على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتشكيل فريق عمل لمتابعة المعرض بصفة يومية، والتأكد من التزام الشركات وكبار التجار بتقديم منتجاتها بالأسعار المحددة.

وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار والتزامهم بالأسعار الاسترشادية التي يتم وضعها من قبل المحافظة والتي تقل عن المحال التجاريه الخارجية بنسبة تصل إلى 25%.

وأضاف المحافظ أن معارض «أهلًا رمضان» ستقام بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج، تيسيرًا على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

شارك في الافتتاح المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، وفايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، والمهندس محمد الزايد، نائب رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، ووائل العاصي، مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد الأباصيري، رئيس حي ثان، وشعبان أبوالفتوح، رئيس حي أول.