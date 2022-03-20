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المؤبد لـ«أمين شرطة» اعتدى على ابنته لمدة 3 سنوات في الشرقية

كتب:

سمر السيد
02:07 م | الأحد 20 مارس 2022
أرشيفية

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، منذ قليل، بمعاقب أب بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، بتهمة اغتصاب ابنته بمركز منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب

اتهام أب بالاعتداء على ابنته

كان مدير أمن الشرقية تلقى بلاغًا يفيد باتهام «عبدالمنعم . ع . ا»، 45 سنة، أمين شرطة بالمعاش، مقيم بمركز منيا القمح باغتصاب ابنته البالغة لمدة 3 سنوات، منذ كان عمرها 13 عامًا حتى بلغت 16 عامًا، وتسبب في تعرض أخلاقها وصحتها للخطر بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها.

معاقبة المتهم بالسجن المؤبد

تم تحرير محضر بالواقعة، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

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