محافظ أسيوط ووزيرة التعاون الدولي يتفقدان مركز معلومات شبكة المرافق

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، وهان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة، على هامش زيارتهما لأسيوط لتفقد عدد من المشروعات التنموية، في إطار جهود الوزارة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية.

مركز معلومات شبكة المرافق

وتفقد المحافظ والوزيرة ومرافقوهم المعدات والأجهزة الجديدة الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية، والتي تم تمويلها بمنحة مقدمة من وزارة التعاون الدولي بمبلغ 3 ملايين جنيه، لدعم المركز الجديد الذي يجري إنشاؤه كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية)، من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية)، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق.

معلومات وبيانات وخرائط

وأكد محافظ أسيوط، أن مركز معلومات شبكات المرافق الجديد الجاري إنشاؤه، سيساهم في إمداد مخططات المحافظة والمراكز والمكاتب الاستشارية والهندسية وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق تحت الأرض، وكذلك مخطط عام للأعمال الانشائية والمشروعات البنية التحتية مثل (الكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والمياه، والصرف الصحي)، على مستوى المحافظة، والتحديث المستمر لها باستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بجهود محافظ أسيوط والأجهزة المعاونة له للإسراع في إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية، مؤكدة أن الأولويات الاستراتيجية وبرنامج عمل الحكومة تركز على حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، فضلا عن تطوير رأس المال البشري واستثماره، وتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.