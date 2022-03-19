مياه أسيوط: 13 مليون جنيه للتصدي على تعديات مآخذ مياه الشرب

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد ورشة عمل عن دور القوانين للتصدي للتعديات على مأخذ مياه الشرب وآليات تنفيذ الإجراءات التصحيحية الخارجة عن خطط السلامة ومأمونية المياه وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والتى من بينها (مدير إدارة السلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة، مدير الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة، ورئيس قطاع المعامل وضبط الجودة بأسيوط، مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه بأسيوط )

مناقشة التحديات والتعديات فى ورشة

وصرح لواء ا.ح هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الورشة تهدف إلى مناقشة التحديات والتعديات على مأخذ المياه والتحديات التي تعاني منها شركات المياه وخاصة شركة مياه اسيوط وهذا ما يجعل تلك المآخذ غير مطابقة للإجراءات الصحية وشدد درة على التعامل مع هذه التعديات بالاجراءات القانونية وذلك بالتعاون مع جهات الري والصحة كما تناولت الورشة ما تم عن ورش السلامة ومأمونية المياه وتقليل المخاطر والتعامل معها ووضع منهج شامل للتقييم وإدارة المخاطر ضمن منظومة جودة مياه الشرب ومطابقتها للمعايير من المصدر وحتي المستهلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وفي هذا الصدد تم تخصيص 13 مليون جنيه مخصص مالي لتنفيذ الإجراءات التصحيحية والتعامل معها بحزم من قبل الشركة.

فضلا إعداد خطط مراقبة جودة المياه المنتجة من محطة مياه التشيكى المرشحة والمحطة ونزله عبداللاه وأبو تيج ثم توالت كلمات ممثلى الجهات المشاركة للتأكيد على أهمية التعاون المستمر مع الشركة القابضة وشركاتها التابعة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لنجنى ثمار ذلك بتقديم خدمة جيدة، ومياه شرب نقية لكافة المواطنين. وأختتمت الكلمات بكلمة لواء ا.ح هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذى عبر خلالها عن سعادته بالمشاركة فى ورشة العمل المنظمة تحت رعاية القابضة للمياه مؤكدا خلال كلمته، أن إستراتيجية التصدي على تعدي مآخذ المياه و التنبؤ بالمخاطر التي تتعلق بمأمونية المياه تساهم في تجنب مشكلات كثيرة وتمثل دفعة قوية في منظومة الجودة.

توضيح الاهداف والمنهجية لمواجهة للتحديات

وإشارة درة أن الشركة القابضة لمياه الشرب ساهمت من خلال الورشة بدور فعال فى العروض التقديمية لتوضيح الأهداف والمنهجية والخطوات التنفيذية لإعداد خطط للتحديات التي تواجهها شركات المياه في التعدي على المآخذ ودور الجهات الخارجية الممثلة فى قطاع المياه والري والصحة فى الحفاظ على الصحة العامة،وذلك فى إطار العمل التشاركي بين الجهات الفاعلة فى قطاع مياه الشرب.