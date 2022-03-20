محافظ أسيوط يستقبل وزيرة التعاون الدولي والسفير الهولندي (صور)

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وهان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة، وكانتي كامبيوني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، والوفد المرافق لهم، بمطار أسيوط الدولي، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة اليوم لافتتاح فعاليات برنامج «أورانج كورنرز» مصر لريادة الأعمال وتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

ورافقهم خلال الزيارة إريك باريجر من الوكالة الهولندية للمؤسسات التابعة لوزارة الخارجية الهولندية، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، والدكتور عبدالرحمن عليوة مدير مدرسة المتفوقين بأسيوط.

زيارة مدرسة المتفوقين

وبدأت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ أسيوط جولتهما بتفقد مدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، للوقوف على سير العمل، وتفقد أقسام المدرسة من معامل علوم ورياضيات، ولقاء العاملين بها والطلاب.

كما استمع الحضور لشرح من مدير وطلاب المدرسة عن نشأة المدرسة، ونظام الدراسة بها، والتي خرّجت 3 دفعات حتى الآن، وتم إلحاق طلابها بالعديد من المنح والبرامج التعليمية الدولية.

وأشار محافظ أسيوط إلى النهضة التعليمية التي حظيت بها محافظة أسيوط في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خاصة إنشاء مدرسة أسيوط الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والتي تستوعب المتميزين والمتفوقين من الطلاب، لتخريج جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية ومواجهة التقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا والتي تعد نموذج لدمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.

المدرسة مساحتها 8400 متر

وأوضح المحافظ، أن المدرسة مقامة على مساحة 8400 متر مربع، وتم إنشائها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، وعدد طلابها الآن 350 طالبا وطالبة، وتضم 18 فصلا دراسيا، و11 معملا، و7 غرف إدارية ومكتبة ومصلي وصالة جمانيزيوم، إضافة إلى مبنى الفندق الجديد.