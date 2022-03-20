أبوالغيط يناقش أزمة روسيا وأوكرانيا مع مسؤول صيني: يجب حلها بالدبلوماسية

استقبل السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، في مقر الأمانة العامة، السفير تشاي جون، المبعوث الخاص لحكومة الصين لقضية الشرق الأوسط، الذي يزور القاهرة حاليًا.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة بأنّ أبوالغيط أشار خلال المقابلة إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجامعة العربية ودولها الأعضاء من جانب والصين من جانب آخر، والتي تجلت في تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، كما أكد أهمية تعزيز المصالح المشتركة وتحقيق التنمية في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.

دعم الصين للشرق الأوسط في مواجهة كورونا

وثمّن أبوالغيط الدعم الكبير المقدم من الجانب الصيني للأمانة العامة والدول العربية الممثل في تقديم اللقاحات ومشاركة الخبرات والأجهزة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي عكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين.

دعم صيني للقضية الفلسطينية

وأضاف المصدر أنّ الأمين العام أعرب للمبعوث الصيني عن بالغ تقديره لدعم الصين لمختلف القضايا العربية في المحافل الدولية وفي مجلس الأمن، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، القضية المركزية للجامعة العربية، مشيدًا بالدعم الصين المالي الذي تقدمه الصين إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في ظل ما تعانيه الوكالة من ضائقة مالية، وقد أشار المبعوث الصيني إلى أنّ موقف الصين الداعم ثابت تجاه القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.

تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية

وأشار المصدر إلى أنّ اللقاء شهد تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها على المجتمع الدولي، حيث أشار المبعوث الصيني إلى أنّ بلاده ستواصل لعب دور بناء في تخفيف التوترات وتعزيز محادثات السلام ومنع الأزمات الإنسانية.

وأوضح المصدر أنّ أبوالغيط أكد أهمية العمل على حلحلة تلك الأزمة من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية، مشيرًا إلى البيان الوزاري الصادر في شهر مارس الحالي بتشكيل فريق اتصال، والذي سيتولى التواصل مع أطراف الأزمة بهدف إيجاد حل دبلوماسي.

وفي نهاية اللقاء، أعرب المبعوث الصيني عن تطلع بلاده لعقد القمة العربية الصينية الأولى والإعداد الجيد لها، والمقرر عقدها خلال عام 2022 بالمملكة العربية السعودية.