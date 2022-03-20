بعد ضبط شابين أثناء تصوير فيديوهات.. كيف تحصل على التصريح اللازم؟

بعد قيام أجهزة الأمن بالكشف عن ملابسات ضبط شخصين أثناء قيامهما باستيقاف المارة وتصوير مشاهد هزلية بمحافظة الجيزة، توضح «الوطن» من خلال الخبراء القانونيين، الضوابط والآليات التي يجب العمل بها والالتزام بها أثناء تصوير الفيديوهات في الأماكن العامة، في ظل اشتراط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحصول على تصريح بالتصوير والنشر.

ضوابط تصوير الفيديوهات بالأماكن العامة

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت بقوة ظاهرة تصوير الفيديوهات لنشرها على قنوات موقع الفيديو الشهير «يوتيوب» وموقع «تيك توك»، ما دفع البعض لشراء كاميرات ومعدات للعمل على تصوير فيديوهات متنوعة في الشوارع والأماكن العامة بهدف حصد المشاهدات والحصول على المكاسب المالية من المواقع التي تتيح ذلك، لكن يتغافل كثيرون عن الضوابط المنظمة لهذا الأمر.

قانون تنظيم الصحافة والإعلام

وتشير اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، إلى أنه «لا يجوز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو عمل لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية، إلا بعد استخراج التصريح اللازم لذلك من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس ضوابط وإجراءات وشروط منح التصريح ومدته».

محامٍ: للحياة الخاصة حرمة لا تمس

يوضح المحامي أيمن محفوظ، الأمر بأن البعض يؤصل منع التصوير في الأماكن العامة باعتباره اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، والتي كفلها الدستور «أبوالقوانين» في 3 مواد، وذكر بأن للحياة الخاصة حرمة لا تُمس، وأخيرًا قانون الإنترنت بمواده المختلفة من الماده 25، وكذلك قانون الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، حظر هذا الأمر إلا بموجب تصريح.

وأشار المحامي لـ«الوطن» إلى أن الحصول على هذا التصريح يستلزم بعض الإجراءات التي يظن البعض أنها صعبة، وهي إجراءت بسيطة، إذ يمكن التقدم بطلب فردي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يطلب فيه التصريح ويأخذ الموافقات الأمنيه اللازمة ودفع الرسوم المقررة، ويحصل المتقدم بالطلب على التراخيص، وقد يكون الترخيص مستمدًا من مؤسسة إعلامية تفوض الصحفي لديها بالتصوير من خلال التصريح الحاصلة عليه المؤسسة الصحفية التابع لها.

وأضاف المحامي: «قد تكون رسوم تصريح التصوير الخارجي مبالغًا بها في بعض الأحيان للأعمال التجارية والفنية الكبرى، لدرجة أن بعض صناع السينما قد عزفوا عن التصوير في الأماكن العامة بحجة زيادة الرسوم وعدم منطقيتها».

«الأعلى للإعلام»: التصوير مكفول قانونًا للمواطنين

من جانبه، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن التصوير للأشخاص العاديين في الأماكن العامة متاح للجميع، مشيرًا في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الأمر مكفول قانونًا للمواطنين شرط الالتزام بالقواعد والآداب العامة وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من المصنفات الفنية بوزارة الداخلية.

«الداخلية» تكشف ملابسات ضبط شابين

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت عن ملابسات إلقاء القبض على شخصين يستقلان سيارة ملاكي، يقومان باستيقاف المارة وتصوير مشاهد هزلية معهم، وذلك بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وبسؤال الشخصين قرر أحدهما أنه يمتلك قناة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» يقوم من خلالها بنشر فيديوهات لتلك المشاهد التي يقوم بتصويرها بمساعدة صديقه مع المارة على القناة «دون تصريح»، بقصد زيادة عدد المشاهدين للقناة وتحقيق أرباح مادية جراء ذلك.