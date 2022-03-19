ضبط 4 أطنان جبن «مجهولة المصدر» في حملة تفتيشية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة، لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتنفيذاً لهذه التعليمات، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مباحث التموين، بحملات تفتيشية مكبرة على الأسواق بنطاق مركز ومدينة دمنهور.

ضبط 200 «صفيحة جبن» و1500 قطعة حلوى

أسفرت الحملات عن ضبط 200 «صفيحة جبن»، وزن الواحدة 20 كيلوجرام، باجمالى 4 أطنان جبن «مجهولة المصدر»، داخل إحدى الثلاجات، كما تم ضبط 1500 قطعه حلوى مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

وفي وقت سابق أمس الجمعة، شنت إدارة تموين مركز إدكو، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعرض منتجات منتهية الصلاحية، كما قامت إدارة تموين مركز شبراخيت بتحرير 5 محاضر لمحلات تقوم بعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري.

كما شدد محافظ البحيرة على تشديد الرقابة على السلع التموينية، وسرعة ضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.