ضبط شخصين بالجيزة يصوران مقاطع هزلية لزيادة مشاهدات قناتهما في يوتيوب

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي باستيقاف المارة، وتصوير مشاهد هزلية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أسفر عن استهداف الشخصين المشار إليهما وأمكن ضبطهما.

وأضاف البيان أنه «بسؤالهما أقرر أحدهما بأنه يمتلك قناة على موقع التواصل الاجتماعى (يوتيوب) يقوم من خلالها بنشر محتوى تلك المشاهد على القناة (بدون تصريح) بقصد زيادة عدد المشاهدين للقناة لتحقيق أرباح مادية»، وذلك بمساعدة الآخر، كما أقر بأن السيارة المستخدمة (ملك والده)، وبمواجهة الآخر أيد ما سبق.

وأوضح البيان أن الأجهزة اتخذت الإجراءات القانونية حيال المضبوطين.