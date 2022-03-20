ضبط 45 طن زيوت ودقيق وسكر غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مباحث التموين ومديريتي التموين والتجارة، من ضبط مصنع لتصنيع المقرمشات (السناكس) غير مرخص، وبداخله منتجات مجهولة المصدر ومغشوشه وغير صالحه للاستخدام الآدمي، وذلك قبل طرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح طائلة.

مضبوطات بدون فواتير

وشملت المضبوطات 45 طنا، ضمت 10 تنكات زيت طعام، زنة الواحد 1000 كجم و500 شيكارة ذرة مجروشة زنه الواحدة 50 كجم، و300 كرتونة معبأة سناكس زنة الواحدة 5 كجم و250 كرتونة معبأة سناكس، وغيرها من المضبوطات مجهولة المصدر وبدون فواتير.

77 محضرا تموينيا

وكشف تقرير تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول مدير إدارة مباحث التموين عن تحرير 77 محضرا تموينيا، خلال حملات المرور على المخابز والمحال والأسواق والبداليين التموينيين، حيث تم تحرير 13 محضرا لمستودعات للبيع بازيد من السعر الرسمي، و12 محضرا لبيع منتجات بأزيد من السعر الرسمي، و9 محاضر لإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات، و13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، و10 لإنتاج خبز ناقص الوزن .

وفي نفس الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بالمرور علي مستودعات البوتاجاز للتأكد من الالتزام بالاسعار المحددة للبيع للمواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة شن حملاتها المكثفة لمنع التلاعب وكل أشكال الغش، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.