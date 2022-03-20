أخبار روسيا وأوكرانيا.. ضابط أوكراني يطرد سفير بيلاروسيا «فيديو»

تتواصل أخبار حرب روسيا وأوكرانيا التي دخلت يومها الـ25، وكانت أشهر مشاهدها خلال الساعات الماضية، ظهور ضابط أوكراني يطرد سفير بيلاروسيا بعد وصلة توبيخ، إذ تتهم كييف، الجانب البيلاروسي، بدعم العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير الماضي، الأمر الذي لا تقر به في المقابل مينسك علنًا وتنفي استخدام الروس أراضيها في الهجوم على الجانب الأوكراني.

ضابط أوكراني يطرد سفير بيلاروسيا بعد وصلة توبيخ

ونقلت قناة «سكاي نيوز» وعدد من وسائل الإعلام، فيديو قبل ساعات، في إطار أخبار روسيا وأوكرانيا، ويظهر فيه ضابط أوكراني يطرد سفير بيلاروسيا إيجور سيرجيفيتش، الذي كان يستعد لمغادرة أوكرانيا، وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الضابط ينتمي لقوات حرس الحدود الأوكرانية.

ويبدو في الفيديو المتداول أن الضابط الأوكراني يوبخ سفير بيلاروسيا، ويعطيه كيسًا أسود اللون به بعض القطع الفضية ثم قام بإلقائه في وجهه، في لفتة مهينة لسفير مينسك وتخالف قواعد العلاقات الدبلوماسية التي أقرتها اتفاقية فيينا.

أخبار روسيا وأوكرانيا.. بابا الفاتيكان: مذبحة لا معنى لها

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، وصف البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم، الصراع في أوكرانيا بأنه مذبحة لا معنى لها، بحسب ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية عن وكالة أنباء «رويترز».

وطلب بابا الفاتيكان من القادة الغربيين وقف هذه «الحرب البغيضة»، وقال لعشرات الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس في خطابه الأسبوعي اليوم: «للأسف، لم يتباطأ العدوان العنيف ضد أوكرانيا»، مضيفا: «مذبحة لا معنى لها حيث تتكرر الفظائع والمجازر كل يوم».

اتهامات من أوكرانيا بترحيل سكان ماريوبول قسرا إلى روسيا

وضمن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، اتهمت كييف اليوم موسكو بنقل سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة قسرا إلى روسيا، بحسب ما نقلت «جارديان» عن أمينة المظالم الحقوقية الأوكرانية لودميلا دينيسوفا.

واضافت أنه جرى نقل سكان المدينة قسرًا إلى مناطق نائية في روسيا وتعاني من الكساد الاقتصادي.