أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الاثنين 21-3-2022.. التفاح من 12 لـ 23 جنيها

سعر السلع الإستهلاكية يعد أحد اهتمامات قطاع عريض من المواطنين وتحديدًا أسعار الفاكهة في الأسواق كونها من أنواع الطعام التي يتم تناولها بشكل يومي بعد الوجبات المختلفة، فضلا عن أنها تدخل في كثير من أطباق الحلوى يوميا، كمشروب وعصير ميلك شيك أو أطباق الكنافة بالمانجو والفراولة التي يتم تناولها في شهر رمضان الكريم.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الفاكهة نستعرض أسعار مختلف الأنواع، مثل الموز والفراولة والبرتقال واليوسفي، فبعضها يحتوي على ألياف، كربوهيدرات، البوتاسيوم، حفض الفوليك، وفيتامين ج فضلا عن أنها تساعد في خفض الكولسترول.

سعر الفاكهة في الأسواق

ووفق الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن»، في عدد من الأسواق، فسجل سعر كيلو الموز 10 جنيهات، كما سجل كيلو الفراولة 15 جنيها، وسجل سعر الطبق من الجوافة نحو 20 جنيها، وسجل سعر جريب فروت نحو 8 جنيهات، كما سجل سعر طبق الماندرين 12.5 جنيه، وسجل سعر التفاح بين 15 حتى 25 جنيها للكيلو الواحد باختلاف النوع.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وسجل سعر الكيلو جرام من الحرنكش نحو 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكيوي نحو 26 جنيهًا في سوق العبور، كما سجل سعر البرتقال البلدي بين 2 حتى 3.5 جنيها، أما البرتقال السكري سجل سعر بين 2.5 حتى 4 جنيهات، وسجل سعر برتقال أبو سرة بين 2.5 حتى 6.5 جنيهات، كما سجل سعر اليوسفي بين 2.5 حتى 6 جنيهات.

تراوح سعر التفاح بين 12 حتى 23 جنيها للكيلو الواحد باختلاف النوع ايطالي وجولدن ولبناني، وتراوح سعر جريب فروت من 4 إلى 7 جنيهات، أما العنب المستورد، سجل سعر 30 جنيها.

سعر البلح اليوم

سجل سعر البلح الشامية سجل سعر يتراوح بين 7 حتى 18 جنيها، وتراوح سعر البلح المركابي بين 9 إلى 19 جنيهًا، وأخيرا سجل سعر البلح الإبريمي في سوق العبور بين 12 حتى 24 جنيها، وسجل سعر البلح السيوي بين 20 حتى 25 جنيها، أما البلح الثلاجة سجل سعر يتراوح بين 5 حتى 9 جنيهات.