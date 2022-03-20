ماذا هاجم الحوثيون فجرا في السعودية؟.. التحالف العربي يكشف التفاصيل

أدانت مصر، اليوم، بأشد العبارات الهجمات التي نفذها الحوثيون، والتي طالت أهدافًا اقتصادية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، الخطوة التي اعتبرت تسفا لمسىاعي التفاوض التي أعلن عنها مؤخرًا من قبل مجلس التعاون الخليجي، مع استمرار ضربات الجماعة لأهداف دخل السعودية والإمارات في الفترة الأخيرة، والتي عادة ما تتم بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

متحدث التحالف العربي يكشف ماذا هاجم الحوثيون؟

المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي كشف في تصريحات إعلامية الأهداف التي استهدفها الحوثيون، والتي تركزت على أهداف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وفقًا له.

كما طالت الاعتداءات من جماعة الحوثيين محطة نقل الكهرباء في منطقة ظهران الجنوب، وطالت كذلك محطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط.

وطالت الهجمات، وفق العميد تركي المالكي، كذلك معمل الغاز المسال الذي يتبع شركة أرامكو السعودية في منطقة ينبع.

الأضرار التي خلفها هجوم جماعة الحوثيين على السعودية

وأوقع الحوثيون بهذه الاعتداءات تسببت التي وصفت بـ«العدائية» أضرار مادية بالمنشآت ومركبات مدنية، كما تسبب في أضرار لمنازل سكنية تناثرت بعدها شظايا الاعتراض.

وأكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، أنه لا توجد خسائر في الأرواح، حتى وقت إدلائه بتلك التصريحات.

تعامل قوات الدفاع الجوي السعودي مع الهجمات الحوثية

واعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخًا باليستيًا أطلفه الحوثيون لاستهداف مدينة جازان جنوب السعودية.

وأعلن كذلك التحالف العربي تدمير وإسقاط 9 طائرات مسيّرة مفخخة كانت في طريقها نحو جازان والطائف وينبع وظهران الجنوب، وخميس مشيط.

مصر تدين بأشد العبارات هجوم الحوثيين على الأراضي السعودية

صباح اليوم أصدرت وزاة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا تدين فيه بأشد العبارات هجوم الحوثيين الذي وقع فجر اليوم على الأراضي السعودية وطال أهدافًا اقتصادية، مؤكدة أنه يعد تهديدًا سافرًا لأمن المملكة وللأمن والاستقرار في المنطقة بصفة عامة.

كما شددت مصر على أن تلك الهجمات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأكدت القاهرة على الارتباط الوثيق بين أمن مصر والمملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانب المملكة ضد هذه «الأعمال العدائية الجبانة».