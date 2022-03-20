أباطرة النفط يربحون 239 مليار دولار من حرب روسيا وأوكرانيا.. مَن أشهرهم؟

أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مكاسب كبيرة في أسعار النفط الخام ومعها ثروات أباطرة النفط والغاز، حيث قدر مؤشر بلومبرج للثروة وجود ارتفاع بنسبة 10% تقريبًا لتصل الأرباح إلى 239 مليار دولار في صافي الثروة الجماعية لمنتجي النفط الأمريكيين منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي.

ارتفاع أسعار الطاقة

كانت الزيادة في ثروات أباطرة النفط مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة بسبب مخاوف من تعطل الإنتاج الروسي في مواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، حيث ارتفع خام برنت، ما يصل إلى 32% منذ اندلاع الحرب.

ثروة هارولد هام

وارتفع هارولد هام، المؤسس المشارك لشركة «كونتنينتال ريسورسيس» المنتجة للنفط 28 مرتبة على مؤشر بلومبرج للثروة إلى المركز 93، ووفقًا للتقرير، فإن الرجل البالغ من العمر 76 عامًا يتحكم الآن في ثروة قدرها 18.6 مليار دولار.

ثروة ريتشارد كيندر

وتضخمت ثروة المؤسس المشارك بشركة كيندر مورغان، ريتشارد كيندر إلى 8.5 مليار دولار من حصته في شركة خط الأنابيب وتخزين الطاقة، وفي الوقت نفسه، دخل مايكل إس. سميث، مؤسس فريبورت للغاز الطبيعي المسال، مسار بلومبرج لأغنى 500 شخص في العالم لأول مرة، بمساعدة زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، محتلاً المرتبة 409 على قائمة ثروة بلومبرج بثروة تبلغ 6.2 مليار دولار.

عائدات شركات النفط والغاز

كانت عائدات شركات النفط والغاز تنمو قبل أن تهاجم روسيا أوكرانيا، وأدى تخفيف قيود جائحة كورونا إلى إحياء الطلب على النفط، لكن الطلب قوبل بنقص المعروض من السلعة.

خطة وكالة الطاقة الدولية

وأصدرت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة خطتها المكونة من 10 نقاط لخفض الطلب العالمي على النفط، قائلة إن «إجراءات الطوارئ» يمكن أن تخفض الطلب بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا في غضون أربعة أشهر، وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا استؤنفت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بعد التراجع التداول فوق 100 دولار للبرميل هذا الأسبوع، واخترق خام برنت 139 دولارًا في ذروته في وقت سابق من هذا الشهر.