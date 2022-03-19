مورجان ستانلي: أسعار النفط ستصل 120 دولارا للبرميل

من المقرر أن يرتفع النفط إلى 120 دولارًا للبرميل مع استمرار الصراع في أوكرانيا وتبعاته في أسواق الطاقة بعد الغزو الروسي، كما توقع كبير محللي السلع في مورجان ستانلي مارتين راتس.

وأضاف في مذكرة بحثية، أن أسعار النفط الخام ستظل عند ذلك بالقرب من علامة 100 دولار لكامل عام 2023، وستعني الحرب في أوروبا الشرقية أن إنتاج النفط الروسي سينخفض ​​بنحو مليون برميل يوميًا، حيث تكافح موسكو للعثور على مشترين لطاقتها.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الحكومات الأوروبية لم تحذُ حذو الولايات المتحدة في حظر واردات الطاقة الروسية، إلا أن العديد من الشركات في المنطقة «تفرض عقوبات على نفسها» وتتجنبها.

وقال: «سوق النفط كانت ضيقة، وتزداد ضيقة فترة من 12 إلى 18 شهرًا مقبلة مع ارتفاع الأسعار أمر محتمل تمامًا».

ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا

وارتفعت أسعار النفط الخام نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي مورد عالمي مهم للطاقة، وقفز خام برنت، وهو السعر القياسي الدولي للنفط، إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 139 دولارًا للبرميل في وقت سابق في مارس الجاري، بعد أن بدأ العام عند حوالي 79 دولارًا، ثم هدأت الأسعار بعد ذلك بحدة، في ضوء التقارير التي أفادت بأن روسيا وأوكرانيا كانتا تقومان بإبرام اتفاق سلام.

واستقر خام برنت عند حوالي 106 دولارات للبرميل، في حين تم تداول خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 103 دولارات للبرميل.

وتخشى الدول من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى مزيد من الضغط التصاعدي على التضخم، الذي يسير بالفعل عند مستويات عالية لعدة عقود في الولايات المتحدة وأوروبا.

التنبؤات تشير إلى أن خام برنت سوف يتداول باستمرار عند 120 دولارًا للبرميل بحلول الربع الثالث من عام 2022، حيث أن المستويات المنخفضة للإمدادات الروسية تجعلها محسوسة، حسبما يقول الخبير أنه من المرجح أن ينخفض ​​النفط إلى حوالي 100 دولار للبرميل في الربع الرابع، وأن يظل بالقرب من هذا المستوى طوال عام 2023.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية يوم أمس الجمعة من أن أسواق النفط في حالة طوارئ، وحثت الدول الغربية على تقليص استهلاكها للطاقة من خلال الحد من السفر الجوي.