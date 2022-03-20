الأمم المتحدة: 10 ملايين فروا من منازلهم في أوكرانيا

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، إن عشرة ملايين شخص، أي أكثر من ربع السكان، فروا من ديارهم في أوكرانيا بسبب الحرب المدمرة، وذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال رئيس المفوضية فيليبو جراندي: «من بين مسؤوليات أولئك الذين يشنون الحرب، في كل مكان في العالم، المعاناة التي يتعرض لها المدنيون الذين يُجبرون على الفرار من ديارهم، فالحرب في أوكرانيا مدمرة للغاية، لدرجة أن 10 ملايين فروا إما نازحين داخل البلاد أو كلاجئين في الخارج».

ثلاثة ملايين أوكراني غادروا البلاد عند بداية الغزو

أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني غادروا البلاد في بداية الغزو الروسي في 24 فبراير، مع انضمام أكثر من ستين ألف أوكراني آخر إلى الهجرة الجماعية منذ التحديث الذي قامت به الأمم المتحدة يوم السبت الماضي، وهو عدد مماثل تقريبًا للعدد الذي هرب في اليوم السابق.

ويعد 90% من الذين فروا هم من النساء والأطفال، فالرجال الأوكرانيون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا مؤهلون للاستدعاء العسكري ولا يمكنهم المغادرة.

يونيسيف: 1.5 مليون طفل بين الفارين

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» إن أكثر من 1.5 مليون طفل من بين أولئك الذين فروا إلى الخارج، محذرة من أن المخاطر التي يواجهونها من الاتجار بالبشر واستغلالهم حقيقية ومتنامية، وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إنه حتى يوم الأربعاء الماضي، فر 162 ألفًا من مواطني دول اخرى إلى الدول المجاورة، كما فر ملايين آخرون من منازلهم لكنهم ظلوا داخل حدود أوكرانيا.

أكثر من 6 ملايين نزحوا داخليًا

تشير التقديرات إلى أن حوالي 6.48 مليون شخص نزحوا داخليًا داخل أوكرانيا حتى يوم الأربعاء الماضي، وفقًا للأمم المتحدة والوكالات ذات الصلة، مثل المنظمة الدولية للهجرة.

وقدرت المفوضية في البداية أن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص يمكنهم مغادرة أوكرانيا، وقبل الصراع ، كان عدد سكان أوكرانيا 37 مليون نسمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة ، باستثناء شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا والمناطق الانفصالية الموالية لروسيا في الشرق.