عاجل.. رئيس أوكرانيا يطالب بمحادثات جادة مع روسيا لوقف الحرب

طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأن يتم إجراء محادثات جادة مع موسكو؛ لوقف الحرب المستمرة منذ الـ24 من فبراير الماضي، وفقا لنبأ عاجل نشره موقع «سكاي نيوز» عربية.

موسكو تتهم أمريكا بتحرض كييف لرفض مطالبها

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحريض كييف لرفض المطالب الروسية خلال الجولات الماضية من المفاوضات، والتي وصفها لافروف بالبسيطة.

وأكد وزير الخارجية الروسي، بحسب «سكاي نيوز عربية»، أن العملية العسكرية التي تشنها بلاده في أوكرانيا، ساهمت في إفشال المشروع الغربي المعادي لموسكو، وأن مشاركة الوفد الأوكراني في المفاوضات كان إجراء شكلي في البداية حتى تحسنت الأمور بين البلدين.