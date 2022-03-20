روسيا تستخدم أسلحة فوق صوتية للمرة الثانية في حربها على أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ قواتها قصفت أوكرانيا بصواريخ من نوعية «كروز» من سفن في منطقتي البحر الأسود وبحر قزوين وفقاً لما نقلته «سكاي نيوز» عربية، مشيرة إلى أنَّ الصواريخ التي أطلقتها فاقت سرعتها سرعة الصوت في المجال الجوي لشبه جزيرة القرم.

وأكَّد إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنَّ «موسكو» نفذت ضربات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مساء أمس السبت وصباح الأحد.

الصواريخ استهدفت مصنعًا لإصلاح المدرعات الأوكرانية

وقال «كوناشينكوف» إنَّه جرى إطلاق صواريخ من نوعية «كروز» وتحديداً من طراز «كاليبر» أطلقت من مياه البحر الأسود على مصنع نيجين، الذي بإصلاح العربات المدرعة الأوكرانية التي تضررت خلال القتال.

وأضاف «كوناشينكوف» أنَّ روسيا أطلقت صواريخ «كروز» من طراز «كاليبر» من بحر قزوين، إضافة إلى صواريخ من نوعية «كينجال» التي تعني الخنجر وتفوق سرعتها سرعة الصوت.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أنَّ تلك الصواريخ أطلقت من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم بهدف تدمير منشأة لتخزين الوقود يستخدمها الجيش الأوكراني.

كانت روسيا قد ضمت إليها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 بعد استفتاء شعبي، وسط انتقادات دولية لاعتبار شبه جزيرة القرم جزء من دولة أوكرانيا.

25 يوما على حرب أوكرانيا وروسيا

ودخلت الحرب الروسية الأمريكية يومها الـ25 اليوم، منذ خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلناً شن بلاده عملية عسكرية ضد جارته الأوكرانية، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس ضد ما وصفته بارتكاب أوكرانيا عمليات إبادة جماعية ضدهم.

وأكّد «بوتين» أنَّه العملية العسكرية منعت عسكرة أوكرانيا من قبل عدة دولة غربية، إضافة إلى منع تمدد نفوذ حلف شمال الأطسلي «الناتو» بالقرب من حدود روسيا، بعد رغبة أوكرانيا الانضمام إلى صفوفه.