وزيرة الثقافة تنعى زكي فطين عبدالوهاب: ترك بصمة بارزة لامست الوجدان

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير زكي فطين عبدالوهاب الذى غيبه الموت اليوم الأحد 20 مارس عن عمر يناهز 61 عامًا بعد صراع المرض، قائلة إنَّ الراحل تميز بأسلوب خاص في تجسيد الشخصيات وترك بصمات بارزة في أعماله السينمائية والتليفزيونية التي لامست وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

إيناس عبد الدايم: الراحل تميز بأسلوب خاص في تجسيد الشخصيات

يُذكر أنَّ زكي فطين عبدالوهاب من مواليد فبراير عام 1961 وهو نجل المطربة الكبيرة ليلى مراد والمخرج فطين عبدالوهاب، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، عمل بالإخراج والتمثيل وقدم للحركة الفنية ما يقرب من 52 عملًا في السينما والتلفزيون ما بين ممثلًا ومخرجًا ومؤلفًا.