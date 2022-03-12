الليلة.. وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام مهرجان أبيدوس الأول بسوهاج

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ختام مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج ودار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في الفترة من 10 إلى 12 مارس 2022، ومن المقرر أن يحيي الحفل الختامي للمهرجان الفنان مدحت صالح، وينطلق الحفل في الساعة السادسة مساء اليوم.

وافتتحت وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار نائبا عن رئيس الوزراء، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات الدورة الأولى من المهرجان يوم الخميس الماضي، في حضور قيادات وزارتي الثقافة والآثار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

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وأحيا حفل افتتاح المهرجان الفنان هشام عباس بمصاحبة فرقته الموسيقية، وقدم باقة متنوعة من أشهر أعماله التي تفاعل معها الجمهور، منها «شوفي، جمالك خطر، وأنا أعمل إيه، عينى، وفاكر أيام لمتنا، عنيها السود» وغيرها.

كما شهدت وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج أمس ثاني فعاليات المهرجان، وأحيا الحفل الفنان علي الحجار وفرقته، بمجموعة كبيرة من أشهر أغانيه بدأها بتتر مسلسل «المال والبنون» و«ذئاب الجبل» «الرحايا» وغيرها بحضور قيادات وزارة الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية واعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة.

وقالت وزيرة الثقافة في حفل الافتتاح، إن المهرجان يعكس جهود الدولة في تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية في مختلف محافظات مصر، حيث شهد خلال أسبوعين جولة في ثلاثة محافظات هي أسوان وقنا وسوهاج لنشر الفنون والإبداع.

فيما أكد وزير الآثار أن الوزارة تحرص على إقامة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية، بالتعاون مع وزارة الثقافة وفي مختلف المواقع التاريخية والأثرية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف دعم معركة الثقافة ضد الابتذال والتعصب.