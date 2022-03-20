ابنة عمر الحريري ناعية زكي فطين عبدالوهاب: سلم على أبويا ووالدك

نعت الفنانة ميرت الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 61 عامًا، متأثرًا جراء إصابته بمرض السرطان، وذلك عبر حسابها على فيس بوك.

ميرت الحريري: ربنا يجعل ألمك في ميزان حسناتك

ودوّنت مريت عبر حسابها على فيس بوك: «الله يرحمك، كنت مثال القوة والإصرار، غلبت المرض سنين، لكن حان وقت الرحيل، ربنا يجعل كل ألم تألمته في ميزان حسناتك، وداعًا يا صديقي، سلملي على أبويا ووالدك اللي كانوا أعز الأصدقاء».

ومن المقرر تشييع جنازة زكي فطين عبدالوهاب عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، حسب تصريحات الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن».

أصيب بمرض السرطان مرتان

وعاني زكي فطين عبدالوهاب، من مرض السرطان الذي أصيب به مرتين، الأولى كانت في الرئة عام 2019، والثانية كانت في المخ عام 2021، وكان حريصًا على عدم الحديث على تفاصيل مرضه، واكتفى بإعلان خبر الإصابة عبر حسابه بـ فيس بوك، قائلًا: أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوب، واكتشفت للأسف إن عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، آسف مش هقدر أرد على تليفونات، ادعوا لي بالشفاء.

تعامل مع المرض باعتبارهما أصدقاء

وقبل إصابته بسرطان المخ، أعلن الفنان الراحل، تعافيه من مرض سرطان الرئة، خاصة وأنّه كان يتعامل معه باعتباره صديقًا له وليس أمرًا كارثيًا، وكان راضيا بقضاء الله وقدره، وأنّ صحته أصبحت جيدة ومستعد للعمل من جديد والوقوف أمام الكاميرا.